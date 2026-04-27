Специалисты Санкт-Петербурга помогут снизить ущерб от прорывных паводков

Гидрологи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали программу, которая поможет снизить ущерб от прорывных паводков, сообщили в вузе. Данные исследования отвечают задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Разработка рассчитывает характеристики прорывных паводков и способна предсказывать разрушения грунтовых плотин, удерживающих водохранилища, а также прорывы ледниковых озер в горах, подпруженных естественными ледниковыми плотинами.
«Сегодня существуют различные методики моделирования прорывных паводков: одни используют эмпирические зависимости, другие при относительной сложности расчетов не учитывают неоднородность грунтовой плотины и различия в механизмах прорыва. Уникальность нашего решения заключается в том, что мы придумали, как рассчитывать неоднородность грунтовой плотины, ведь грунт имеет различные водно-физические свойства в различных точках, а также рассмотрели два основных механизма прорыва: перелив и размыв фильтрационного канала в теле дамбы», — рассказала руководитель исследования, и. о. заведующего кафедрой гидрологии суши, доцент СПбГУ, кандидат географических наук Галина Пряхина.
В ближайших планах ученых — добавить в программу блок расчета притока воды, чтобы при моделировании принимать во внимание, сколько воды поступает в озеро из-за осадков или в результате таяния ледников. Это позволит более точно прогнозировать, как поведет себя вся озерная система.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.