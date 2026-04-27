Любитель караоке украл микрофон из бара в Хабаровске

Житель Хабаровска похитил микрофон из увеселительного заведения.

Источник: Комсомольская правда

Житель Хабаровска похитил микрофон из увеселительного заведения, как сообщает полиция по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Управляющая одного из баров города заявила в полицию о краже. Ночью неизвестный проник в заведение и похитил микрофон, стоимость которого составила 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 33 летний местный житель. В ходе допроса мужчина пояснил, что в течение нескольких дней употреблял алкогольные напитки и захотел спеть в караоке. Он отправился в ближайшее заведение, силой открыл дверь и обнаружил, что бар закрыт. Несмотря на это, злоумышленник забрал со стола диджея микрофон и унёс его к себе домой.

Правоохранители изъяли похищенное имущество и вернули его владельцам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже, за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На данный момент подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.