Любитель караоке украл микрофон из бара в Хабаровске

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 33 летний местный житель. В ходе допроса мужчина пояснил, что в течение нескольких дней употреблял алкогольные напитки и захотел спеть в караоке. Он отправился в ближайшее заведение, силой открыл дверь и обнаружил, что бар закрыт. Несмотря на это, злоумышленник забрал со стола диджея микрофон и унёс его к себе домой.