В Хабаровском крае прокуратура помогла семье получить выплату на погребение

В Хабаровском крае после вмешательства Ванинского транспортного прокурора родственники умершего работника Росморпорта смогли получить единовременную выплату на погребение, — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
В ходе проверки в Северо-Восточном бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт» выявили нарушение трудового законодательства. В документах об увольнении сотрудника была указана некорректная причина прекращения трудового договора — вместо факта смерти значилось медицинское заключение о неспособности к трудовой деятельности.
Транспортная прокуратура опротестовала приказ и внесла представление руководству предприятия. После вмешательства надзорного органа незаконный документ был отменён, а трудовой договор прекращён в связи со смертью работника.
После внесения изменений родственники смогли получить положенную по закону выплату на погребение в размере 50 тысяч рублей.
Кроме того, Ванинским транспортным прокурором в отношении директора филиала возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ — нарушение трудового законодательства.