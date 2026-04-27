В Хабаровском крае прокуратура помогла семье получить выплату на погребение

Нарушение в документах об увольнении лишало семью компенсации на погребение.

В Хабаровском крае после вмешательства Ванинского транспортного прокурора родственники умершего работника Росморпорта смогли получить единовременную выплату на погребение, — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

В ходе проверки в Северо-Восточном бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт» выявили нарушение трудового законодательства. В документах об увольнении сотрудника была указана некорректная причина прекращения трудового договора — вместо факта смерти значилось медицинское заключение о неспособности к трудовой деятельности.

Транспортная прокуратура опротестовала приказ и внесла представление руководству предприятия. После вмешательства надзорного органа незаконный документ был отменён, а трудовой договор прекращён в связи со смертью работника.

После внесения изменений родственники смогли получить положенную по закону выплату на погребение в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, Ванинским транспортным прокурором в отношении директора филиала возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ — нарушение трудового законодательства.