Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Самары попросили озеленить историческую часть города

В Самаре могут высадить 4 тысячи растений.

Источник: Комсомольская правда

Один из жителей Самары в комментариях под постом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в соцсети «ВКонтакте» написал о том, что в городе и конкретно в его исторической части мало деревьев, а скоро их число может и сократиться, из-за чего люди будут «вдыхать пыль и выхлопные газы». Ему ответил департамент городского хозяйства Самары.

«Сейчас проводится работа по актуализации адресов территорий для озеленения. Только после прохождения этой процедуры подрядные организации смогут приступить к выполнению работ. В рамках запланированных мероприятий высадят около 4 тысяч зеленых насаждений», — рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что при формировании перечня адресов учитываются технические условия и рекомендации профильных специалистов.