Жители Самары попросили озеленить историческую часть города

Один из жителей Самары в комментариях под постом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в соцсети «ВКонтакте» написал о том, что в городе и конкретно в его исторической части мало деревьев, а скоро их число может и сократиться, из-за чего люди будут «вдыхать пыль и выхлопные газы». Ему ответил департамент городского хозяйства Самары.
«Сейчас проводится работа по актуализации адресов территорий для озеленения. Только после прохождения этой процедуры подрядные организации смогут приступить к выполнению работ. В рамках запланированных мероприятий высадят около 4 тысяч зеленых насаждений», — рассказали в ведомстве.
В ведомстве добавили, что при формировании перечня адресов учитываются технические условия и рекомендации профильных специалистов.