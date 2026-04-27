Красноярск готовится к празднованию годовщины Дня Победы

9 мая красноярцы вместе со всей страной будут отмечать 81-летие Великой Победы. Улицы города уже начали преображаться перед этой датой — появляются элементы праздничного оформления. Масштабные баннеры, соответствующие тематике праздника, появились на фасаде зданий мэрии Красноярска и администрации Красноярского края. Пешеходный мост возле здания городской администрации украсили красными флагами и растяжкой с надписью: «С праздником! С Днем Победы!» Праздничный декор можно встретить и на улицах города, вдоль дорог. Арка Победы в Железнодорожном районе предстала в обновленном виде. На площади Мира, возле здания Большого зала краевой филармонии, идет подготовка к открытию традиционной уличной выставки. Организаторы рассказали корреспонденту НКК, что экспозиция откроется 1 мая и проработает до 15-го числа. Добавим, в среду, 29 апреля, на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» пройдет репетиция торжественного шествия ко Дню Победы. Напомним, в Красноярском крае уже стартовала акция «Георгиевская лента».