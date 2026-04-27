В Железногорске прошла памятная встреча у мемориала «Железногорск — Чернобыль»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске прошла памятная встреча, посвященная 40-летней годовщине событий на Чернобыльской АЭС.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске прошла памятная встреча, посвященная 40-летней годовщине событий на Чернобыльской АЭС.

У обелиска «Чернобыль» председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин, руководители и представители градообразующих предприятий, Союза «Чернобыль», силовики и ликвидаторы возложили цветы к стеле на аллее чернобыльцев.

«Трогательно видеть как люди разных возрастов пришли отдать дань уважения героям‑ликвидаторам. Низкий поклон героям! Их подвиг — пример мужества и самоотверженности для всех нас», — сказала депутат Ирина Кузоро.

Отметим, по данным железногорского Союза «Чернобыль», на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС с 1986 по 1990 год отправлено 954 жителя Железногорска: сотрудники Сибхимстроя, ГХК, УРС, треста «Сибхиммонтаж», МСУ-52, ЦМСЧ.