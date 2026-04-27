Минобр и Минобороны опровергли слухи о принудительном наборе студентов в беспилотные войска

«В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. С гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, контракт заключается сроком на один год. Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также главное управление кадров, которое осуществляет персональный учёт», — рассказал заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин.