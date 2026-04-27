КрасЖД отправила экспериментальный поезд-гигант с углем из Республики Хакасия в Забайкальский край

Красноярская железная дорога отправила со станции Черногорские Копи (Хакасия) первый угольный поезд-гигант весом 8 000 тонн в восточном направлении. Экспериментальная поездка осуществляется в рамках тягово-энергетических испытаний ОАО «РЖД» по увеличению массы грузовых поездов на Восточном полигоне.
Ранее максимальный вес грузовых поездов, формируемых на станциях КрасЖД в Хакасии, составлял 7 100 тонн.
Угольный тяжеловес ведет мощный 4-секционный локомотив «Ермак». В составе — инновационные полувагоны повышенной грузоподъемности. Поезд проследует по маршруту протяженностью 2452 км до станции Карымская (Забайкальский край).
Он пройдет по участкам Восточного полигона со сложным рельефом. В том числе, ему предстоит преодолеть три горных перевала, где для усиления тяги применяются подталкивающие локомотивы. Один из них — перегон Джебь — Щетинкино на южном ходу КрасЖД Междуреченск — Тайшет: перепад высот составляет 220 м.
Локомотивные бригады, задействованные в испытаниях, прошли дополнительную подготовку по вождению тяжеловесных поездов в сложных геологических условиях.
Экспериментальный состав следует в сопровождении тягово-энергетической лаборатории РЖД, которая на протяжении всего маршрута будет фиксировать показатели работы двигателей электровоза, контактной сети и тяговых подстанций при повышенных нагрузках.
Испытания проводятся по программе развития тяжеловесного грузового движения на железных дорогах Восточного полигона. Такая технология позволяет нарастить объемы грузоперевозок по действующей инфраструктуре, не увеличивая при этом количество поездов. В результате повышаются пропускная и провозная способность самых востребованных направлений.