250 тысяч куриных яиц экспортировали в Абхазию из Ростовской области

Корма, молочную, мясную продукцию, рыбу и куриное яйцо экспортировали из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 13 по 17 апреля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили более 28,7 тонн продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

— Экспорту подлежали: корма для непродуктивных животных (14 тонн), готовая молочная продукция (4 тонны), готовая мясная продукция (более 7 тонн), рыба мороженая (более 3 тонн) и пищевое куриное яйцо (248,4 тысячи штук), — говорится на сайте надзорного ведомства.

Качество и безопасность подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Товар полностью соответствует требованиям страны-импортера. Нарушений в части законности происхождения продукции не зафиксировали.

Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
