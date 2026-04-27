250 тысяч куриных яиц экспортировали в Абхазию из Ростовской области

С 13 по 17 апреля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили более 28,7 тонн продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Экспорту подлежали: корма для непродуктивных животных (14 тонн), готовая молочная продукция (4 тонны), готовая мясная продукция (более 7 тонн), рыба мороженая (более 3 тонн) и пищевое куриное яйцо (248,4 тысячи штук), — говорится на сайте надзорного ведомства.
Качество и безопасность подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Товар полностью соответствует требованиям страны-импортера. Нарушений в части законности происхождения продукции не зафиксировали.
