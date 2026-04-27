В Воронеже создали гидрогель для регулирования влажности почвы

По его словам, при введении в почву гидрогели могут использоваться для регулируемой доставки растениям минеральных и органических удобрений. Они эффективно поглощают воду, биоразлагаемы (превращаются в безвредные для биоты почвы соединения спустя некоторое время) и при этом обладают высокой механической прочностью и химической стабильностью. Благодаря меньшему содержанию синтетических компонентов, такие гидрогели наносят существенно меньший урон окружающей среде, и, кроме применения в сельском хозяйстве, показали себя как эффективные гемостатики.