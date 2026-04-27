10% мест пустуют в детсадах Волгограда и области

В Волгоградской области заполняемость дошкольных организаций составляет 90 воспитанников на 100 мест. Волгоградстат привел статистику по детским садам и выяснил, что в регионе нет дефицита мест в образовательных учреждениях для самых маленьких. Еще несколько лет назад в садик можно было попасть с большим трудом из-за больших очередей и нехватки мест. На конец прошлого года ясли и детсады посещали 84,5 тысячи маленьких жителей Волгоградской области.