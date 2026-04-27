«Он в катастрофическом состоянии»: Хабиров прокомментировал реставрацию памятника Салавату Юлаеву

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 27 апреля глава региона Радий Хабиров прокомментировал состояние памятника Салавату Юлаеву. Реконструкция конной статуи сейчас идет в специально оборудованном цеху в Уфе.
Накануне Хабиров побывал в мастерской, куда привезли памятник после того, как сняли его с постамента осенью прошлого года. Он осмотрел скульптуру и прокомментировал ее состояние на совещании в Кабмине.
— Случай, что мы сняли памятник и приступили к реставрации — это как Всевышний нас рукой водил. Памятник не в плохом состоянии. Он в катастрофическом состоянии. Если бы он еще стоял какое-то время, мы могли бы получить его обрушенным. Поэтому, правильное было решение, не простое. Когда рассматриваешь памятник совсем близко, те трещины, которые есть […]. Нам предстоит объемная работа, — прокомментировал Радий Хабиров.
Напомним, памятник Салавату Юлаеву сняли с постамента в ноябре 2025 года. На свое место он должен вернуться через два года, осенью 2027-го.