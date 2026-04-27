В приморском селе Лазо пройдет праздничный концерт

Праздничный концерт пройдет 1 мая на центральной площади села Лазо в Приморском крае во время фестиваля «Открывай Лазовский». Проведение подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в агентстве проектного управления региона.
Для посетителей выступит певица Ольга Мазитова с песнями о родном крае, единстве народов и жизненных ценностях и национальный удэгейский ансамбль «Ули Кялани» с народными танцами. Также гостей ждут мастер-классы по изготовлению украшений из природных материалов, дефиле в национальных костюмах и фотозоны в этническом стиле. Будет работать и ярмарка с сувенирами, фермерскими товарами и продуктами местного производства.
Напомним, что фестиваль «Открывай Лазовский» проходит с 25 апреля по 3 мая как в офлайн, так и в онлайн режимах. В это время желающие могут изучить бонусы и акции от партнеров мероприятия, специальные предложения от туристических баз и экскурсионных мест посещения на сайте фестиваля.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.