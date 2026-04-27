СК выясняет обстоятельства гибели рабочего при установке фонаря в Багратионовском районе

Трагедия случилась 25 апреля в посёлке Тишино. Мужчина выполнял работы по установке опор фонарных столбов. В какой-то момент оборвался трос, фиксирующий бур, и оборудование упало на рабочего. От полученной травмы головы он скончался на месте.