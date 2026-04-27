СК выясняет обстоятельства гибели рабочего при установке фонаря в Багратионовском районе

Трагедия случилась 25 апреля в посёлке Тишино. Мужчина выполнял работы по установке опор фонарных столбов. В какой-то момент оборвался трос, фиксирующий бур, и оборудование упало на рабочего. От полученной травмы головы он скончался на месте.
Гурьевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области проводит доследственную проверку. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Багратионовского района также контролирует ход проверки и даст оценку соблюдению законодательства об охране труда.