На обновление сквера в центре Соликамска выделили 361 млн рублей

Центральный сквер «Сила соли сквозь столетия» в Соликамске ждут масштабные работы по благоустройству. Власти муниципалитета оценили обновление в 361 млн рублей. Информация о поиске подрядчика для обслуживания объекта появилась на сайте «РосТендер».
Сквер сохранит связь с историей Соликамска — центра добычи соли, при этом получив современный облик. Победитель конкурса станет известен 18 мая. Строительные работы стартуют 15 июня текущего года и завершатся к 14 декабря 2027 года.
Горожан ждет обновленное общественное пространство: в сквере установят фонтан и арт-объекты, оборудуют детскую площадку, поставят лавочки с теневыми навесами. Кроме того, территорию оснастят системой освещения и видеонаблюдения, а также высадят деревья и обустроят зеленые зоны.