Комсомольчанка завоевала «золото» в метании ядра на соревнованиях в Сочи

С 22 по 25 апреля в Сочи прошли Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на призы А. А. Низамутдинова. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», состязания объединили спортсменов из 31 региона России.
Хабаровский край на соревнованиях представляла воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва Комсомольска-на-Амуре Дарья Шинкевич. Спортсменка выступила в дисциплине «Метание ядра» и показала отличный результат: она толкнула 4-килограммовый снаряд на 16 метров 71 сантиметр. Этот бросок принес Дарье заслуженную победу и первое место в турнирной таблице. Она обошла соперниц из других регионов, продемонстрировав отличную технику и физическую подготовку.
Дарья тренируется уже более 10 лет. За это время она прошла большой путь от начинающей атлетки до титулованной спортсменки, регулярно выступающей на всероссийском уровне.
— Мы почти не видим ее в Комсомольске‑на‑Амуре. Даша постоянно находится или на спортивных сборах, или на соревнованиях. Она — настоящая гордость нашей школы и пример для юных спортсменов в достижении желанной победы. Ее целеустремленность и самоотдача вдохновляют ребят: они видят, что упорный труд и вера в себя действительно приводят к высоким результатам, — рассказала заместитель директора СШОР № 1 по физкультурно‑спортивной работе Надежда Шаптала.
Наставником и тренером Дарьи является Роберт Малюга. Под его руководством спортсменка оттачивает технику, наращивает силу и совершенствует тактику выступлений.