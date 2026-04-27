В Петербурге разработали дистанционный способ измерения нагрева микрочипов

Специалисты СПбГУ предложили использовать люминесцентные сенсоры на основе оксидов редкоземельных элементов с ионами эрбия и иттербия для дистанционного измерения температуры микроэлектронных устройств и живых клеток. Выбор этих элементов обусловлен не только их люминесцентными свойствами, но и возможностью точного синтеза: они способны заметно менять свечение даже при незначительном нагреве. В результате полученные образцы проявляли интенсивную люминесценцию как при понижении, так и при повышении температуры.