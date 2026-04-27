Жители Хабаровского края в конце апреля останутся без телевидения и радио

Волна отключений затронет несколько муниципалитетов региона.

Источник: Хабаровский край сегодня

В ряде населённых пунктов Хабаровского края возможны временные отключения вещания телевизионных каналов и радиопрограмм — перебои будут вызваны плановыми профилактическими работами, которые проведут специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ограничения будут вводиться поэтапно с 28 апреля.

По информации, предоставленной в организации, все отключения согласованы с вещателями — они не будут производиться, если в эфире важные сообщения. После проведения необходимых работ сигнал вернётся на привычные частоты, и перенастраивать свои домашние приёмники людям не придётся.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 28 по 30 апреля 2026 года:

28.04.2026.

Горин, Солнечный муниципальный округ, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Сита, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

«Камеди Радио».

Радио «Восток России ФМ».

Циммермановка, Ульчский район, с 13:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

28.04.2026−30.04.2026.

Гурское, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

29.04.2026.

Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Вера».