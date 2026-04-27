Жители Хабаровского края в конце апреля останутся без телевидения и радио

В ряде населённых пунктов Хабаровского края возможны временные отключения вещания телевизионных каналов и радиопрограмм — перебои будут вызваны плановыми профилактическими работами, которые проведут специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ограничения будут вводиться поэтапно с 28 апреля.
По информации, предоставленной в организации, все отключения согласованы с вещателями — они не будут производиться, если в эфире важные сообщения. После проведения необходимых работ сигнал вернётся на привычные частоты, и перенастраивать свои домашние приёмники людям не придётся.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 28 по 30 апреля 2026 года:
28.04.2026.
Горин, Солнечный муниципальный округ, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Сита, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
«Камеди Радио».
Радио «Восток России ФМ».
Циммермановка, Ульчский район, с 13:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
28.04.2026−30.04.2026.
Гурское, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
29.04.2026.
Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Вера».