Новые туалетные модули установили на набережной Федоровского и площади Маркина

Каждый оборудован двумя теплыми кабинами, включая кабину для маломобильных посетителей.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде стало на два благоустроенных туалета больше. Заработают они чуть позже, когда подключат все коммуникации и проведут пусконаладочные работы. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев.

Новые модули разместили на набережной Федоровского и площади Маркина. Каждый оборудован двумя теплыми кабинами, одна из которых специально приспособлена для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Установкой таких объектов в городе занимается Дирекция парков и скверов. На сегодняшний день она обслуживает уже 78 кабинок. Помимо новых точек, аналогичные модули недавно появились в парке имени 1 Мая, на Нижне-Волжской и Верхне-Волжской набережных, площади Горького, а также на Ильинской и Рождественской улицах. В ближайших планах стоит установка еще одного туалета в парке имени Кулибина.