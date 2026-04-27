В Красноярске руководитель компании больше двух месяцев не платил сотрудникам (видео)

В Красноярске 21 сотрудник коммерческой фирмы больше двух месяцев не получал заработную плату.

Как установило следствие, директор компании по оптовой торговле электротехническим оборудованием с июня по сентябрь 2025 года регулярно задерживал выплаты. При этом на счетах организации имелось достаточно денег, но руководитель направлял их на расчеты с поставщиками, подрядчиками и прочие нужды бизнеса, а не на зарплату сотрудникам.

Общая сумма задолженности составила более 3,3 млн рублей. В отношении директора возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Задолженность перед сотрудниками компании по оптовой торговле электротехническим оборудованием погасили еще на этапе предварительного следствия.

