Шаляпин разбередил души волгоградцев коротким роликом в соцсетях

Певец Прохор Шаляпин поднял волну ностальгии у волгоградцев и других россиян, выложив в соцсетях отрывок из мультфильма «Утиные истории».
«Помним? Есть кто живой?» — устроил уроженец Волгограда перекличку среди своих подписчиков.
Ролик времен перестройки набрал десятки тысяч откликов и бурное обсуждение в комментариях.
«Утро воскресенья, Дисней и вся жизнь впереди», — вспоминают детство рожденные в СССР.
«Помню, ехал домой, и электричка остановилась. Так переживал, что пропущу начало мультика…», — снова переживает эмоции тех лет один из подписчиков исполнителя.
«Мои любимые, я их так ждала!», — подключается к диалогу певица Слава.
«Почувствовала запах квартиры из детства», — признается еще одна подписчица.
Другая поддерживает: «О, да — запах воскресенья, порошка и стиранного белья, уроки сделаны, и можно смотреть мультик».
«Дома — ящик видеокассет, рука не поднимается выбросить», — пишет солистка «Тутси» Леся Ярославская.
«А кто помнит, что почти все песни озвучивал Насыров?» — напоминает ландшафтный дизайнер Инна Митько.
«Все-таки в нашем детстве было много плюсов — не было зомби-телефонов, а была какая-то магия — посмотреть на видеомагнитофоне новый фильм или мультик», — подытоживает Шаляпин.
