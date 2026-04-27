Калининград вошел в число самых доступных направлений на майские праздники

Средний чек на поездки по России сейчас составляет около 45−59 тыс. руб. на человека.

Калининград оказался среди наиболее выгодных направлений для отдыха на майские праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные туроператоров.

По информации участников рынка, в числе самых доступных направлений по России — Санкт-Петербург, Подмосковье, города Золотого кольца, а также Калининград. Востребованы и короткие поездки по стране, включая регион.

В частности, в компании Fun&Sun отметили, что туристы активно бронируют поездки в Калининград наряду с Москвой, Кавказскими Минеральными Водами и другими популярными направлениями. В Tez Tour также указали, что в регионе можно найти недорогие варианты отдыха на майские праздники.

Средний чек на поездки по России, по оценкам туроператоров, сейчас составляет около 45−59 тыс. руб. на человека в зависимости от формата поездки и направления. Этот показатель в целом сопоставим с уровнем прошлого года, отмечают эксперты.

За рубежом наиболее доступными направлениями названы Абхазия, Белоруссия и Турция. Средняя стоимость зарубежных туров на майские праздники держится на уровне около 110 тыс. руб. на человека и существенно не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
