В Перми судебные приставы временно закрыли популярную кофейню

Служба судебных приставов приостановила работу одной из кофеен популярной пермской сети, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь о кофейне, которая расположена в Орджоникидзевском районе Перми на улице Генерала Черняховского. Заведение работало без водоснабжения и туалета для персонала, а также не имело холодильного и моечного оборудования.
Суд признал предпринимателя виновным в нарушении норм СанПина и приостановил деятельность кофейни на 30 дней. Исполнительный документ поступил в ГУФССП России по Пермскому краю.
«В ходе проведения исполнительных действий входные двери были опечатаны. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя», — рассказали в ведомстве.