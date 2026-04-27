В Перми судебные приставы временно закрыли популярную кофейню

Заведение работала с нарушениями санитарных норм.

Служба судебных приставов приостановила работу одной из кофеен популярной пермской сети, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь о кофейне, которая расположена в Орджоникидзевском районе Перми на улице Генерала Черняховского. Заведение работало без водоснабжения и туалета для персонала, а также не имело холодильного и моечного оборудования.

Суд признал предпринимателя виновным в нарушении норм СанПина и приостановил деятельность кофейни на 30 дней. Исполнительный документ поступил в ГУФССП России по Пермскому краю.

«В ходе проведения исполнительных действий входные двери были опечатаны. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя», — рассказали в ведомстве.