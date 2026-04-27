Денис Сазин стал заместителем прокурора Воронежской области

Денис Сазин родился в 1985 году, окончил Воронежский государственный университет и был принят на службу в органы прокуратуры в мае 2007 года. За время карьеры занимал должности помощника, старшего помощника и заместителя, лискинского межрайонного прокурора Воронежской области. С марта 2022 года стал начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры. За примерное исполнение служебных обязанностей награжден президентом РФ.