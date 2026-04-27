Денис Сазин стал заместителем прокурора Воронежской области

Источник: Коммерсантъ

В соответствии с приказом Генпрокурора РФ Александра Гуцана на должность заместителя прокурора Воронежской области назначен старший советник юстиции Денис Сазин. Одновременно господин Сазин освобожден от должности начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью региональной прокуратуры, сообщили в ведомстве.

Денис Сазин родился в 1985 году, окончил Воронежский государственный университет и был принят на службу в органы прокуратуры в мае 2007 года. За время карьеры занимал должности помощника, старшего помощника и заместителя, лискинского межрайонного прокурора Воронежской области. С марта 2022 года стал начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры. За примерное исполнение служебных обязанностей награжден президентом РФ.

В начале месяца «Ъ-Черноземье» писал, что должность прокурора Каменского района Воронежской области занял советник юстиции Илья Санин. С июня 2023-го он работал заместителем лискинского межрайонного прокурора.

Узнать больше по теме
Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше