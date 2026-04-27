Девятый ребенок родился в семье в Приморском крае

Роды прошли естественным путем в Приморском краевом перинатальном центре. Малышка и мама чувствуют себя хорошо, семья уже выписана домой. Всего за неделю с 20 по 26 апреля в регионе на свет появились 245 детей: 137 мальчиков и 101 девочка. 103 пары стали родителями впервые, в 92 семьях родился второй ребенок, 34 встретили третьего малыша.