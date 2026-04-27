Девятый ребенок родился в семье в Приморском крае

В Приморском крае у многодетной семьи из Надеждинского округа родился девятый ребенок — девочка весом 3 580 граммов и ростом 53 сантиметра. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
Роды прошли естественным путем в Приморском краевом перинатальном центре. Малышка и мама чувствуют себя хорошо, семья уже выписана домой. Всего за неделю с 20 по 26 апреля в регионе на свет появились 245 детей: 137 мальчиков и 101 девочка. 103 пары стали родителями впервые, в 92 семьях родился второй ребенок, 34 встретили третьего малыша.
В 30 семьях пополнение — четвертые, пятые и даже седьмые дети. Самый крупный новорожденный недели — девочка весом 4 790 граммов, она родилась во Владивостокском клиническом роддоме № 3. Также на свет появилась одна двойня.
В краевом минздраве напоминают: подготовку к беременности лучше начинать заранее, а проверить репродуктивное здоровье можно бесплатно в поликлинике. Поддержка семей с детьми в регионе действует в рамках нацпроекта «Семья».