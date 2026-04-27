В Свердловской области за неделю родились четыре пары близнецов

В Свердловской области за прошедшую неделю с 20 по 26 апреля 2026 года на свет появились 645 малышей, из которых 314 мальчиков и 331 девочка. Кроме того, среди новорожденных оказались четыре пары близнецов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Одной из родивших стала жительница Первоуральска. Роды длились около шести часов.
— Рожаю уже третий раз. И третий раз у меня мальчик. В этот раз роды принимали в новой родовой в оформлении «Лес». Так понравилось, птички щебечут, оформление красивое: вокруг лес, мрамор, каменные элементы, будто реально на природе, — рассказала Надежда Просолова.
Отмечается, что в перинатальных центрах Екатеринбурга прошли 423 родов, в межмуниципальных залах — порядка 100. Еще двое родов медики приняли в ургентных залах.