В Свердловской области за неделю родились четыре пары близнецов

На Среднем Урале за неделю на свет появились 645 малышей.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области за прошедшую неделю с 20 по 26 апреля 2026 года на свет появились 645 малышей, из которых 314 мальчиков и 331 девочка. Кроме того, среди новорожденных оказались четыре пары близнецов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Одной из родивших стала жительница Первоуральска. Роды длились около шести часов.

— Рожаю уже третий раз. И третий раз у меня мальчик. В этот раз роды принимали в новой родовой в оформлении «Лес». Так понравилось, птички щебечут, оформление красивое: вокруг лес, мрамор, каменные элементы, будто реально на природе, — рассказала Надежда Просолова.

Отмечается, что в перинатальных центрах Екатеринбурга прошли 423 родов, в межмуниципальных залах — порядка 100. Еще двое родов медики приняли в ургентных залах.