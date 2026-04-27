Общегородской субботник в Красноярске пройдет 30 апреля

Как сообщили в мэрии Красноярска, принято решение о проведении в четверг, 30 апреля, общегородского субботника. Это сделано для того, чтобы жители краевого центра могли полностью посвятить отдыху длительные майские выходные. Поскольку четверг будет сокращенным рабочим днем, приведение города в порядок планируется начать в 17:00. Однако при возможности красноярцы могут начать уборку и раньше. Напомним, общегородской субботник планировалось провести в Красноярске 25 апреля. Однако его перенесли из-за плохой погоды. Отметим, что в обозначенный день субботник пройдет на территориях, участвующих в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».