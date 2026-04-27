Цветение ядовитого волчьего лыка началось в лесах Нижегородской области

В лесах Нижегородской области началось цветение волчеягодника обыкновенного, известного в народе как волчье лыко. Информацию об этом распространил Telegram-канал регионального Министерства лесного хозяйства.
Данное растение, несмотря на внешнее сходство своих цветков с сиренью, представляет серьезную опасность, поскольку оно является ядовитым. Токсины содержатся во всех его частях: коре, листьях, цветах и плодах.
Представители министерства настоятельно рекомендуют наблюдать за волчьим лыком издалека, подчеркивая, что любоваться его цветением следует с безопасного расстояния. Срывать растение категорически запрещено, поскольку личная безопасность всегда должна преобладать над удовлетворением праздного любопытства.
Ранее нижегородцам рассказали о вреде садовых нарциссов.