В Хабаровском крае оштрафовали предпринимателя за завышение цен на еду

Предприниматель из села Вострецово Охотского района Хабаровского края привлечён к ответственности за нарушение правил ценообразования, сообщает прокуратура по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Прокуратура Охотского района проверила торговые точки отдалённого населённого пункта — села Вострецово — на предмет соблюдения законодательства в сфере ценообразования на продукты первой необходимости.
Выяснилось, что местный магазин превысил предельную торговую надбавку, установленную для района, на ряд социально значимых товаров. В перечень попали: макаронные изделия, поваренная соль, сахар, подсолнечное масло, а также пшено, рис, гречка и овсяная крупа.
Завышение цен составило от 13 до 48 рублей за товар — это 18−94% сверх разрешённой надбавки. Прокурор внёс владельцу представление об устранении нарушений, которое было исполнено: цены скорректированы, виновное должностное лицо получило дисциплинарное взыскание.
По итогам проверки предприниматель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей за завышение надбавок к ценам на товары, регулируемые государством.
