Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске угнали грузовик за 12 миллионов и разобрали ради манипулятора

Кран-манипулятор сняли и спрятали в гараже знакомого.

В Хабаровске сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хищении грузовика с кран-манипулятором стоимостью 12 миллионов рублей, — сообщает канал «Полиция Хабаровска».

В отдел полиции № 8 обратился владелец компании по грузоперевозкам. Он сообщил, что с территории базы в Краснофлотском районе пропал грузовой автомобиль с крановой установкой.

Оперативники уголовного розыска вскоре нашли машину в лесополосе у села Воронеж-1. Грузовик был частично разобран — с него сняли кран-манипулятор.

По подозрению в краже задержали 37-летнего жителя Краснофлотского района. Как выяснилось, он работал водителем в компании, которая парковала технику на той же базе.

Мужчина признался, что похитил грузовик ради демонтажа и последующей продажи крановой установки. После смены он уехал на автомобиле в посёлок Берёзовка, где привлёк к разборке двоих знакомых, заявив, что техника принадлежит ему.

Снятый манипулятор полицейские нашли в гараже ещё одного его знакомого. Оборудование изъяли и вернули владельцу.

Ранее задержанный уже привлекался к ответственности за вымогательство и угоны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.