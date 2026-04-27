В Хабаровске угнали грузовик за 12 миллионов и разобрали ради манипулятора

В Хабаровске сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хищении грузовика с кран-манипулятором стоимостью 12 миллионов рублей, — сообщает канал «Полиция Хабаровска».
В отдел полиции № 8 обратился владелец компании по грузоперевозкам. Он сообщил, что с территории базы в Краснофлотском районе пропал грузовой автомобиль с крановой установкой.
Оперативники уголовного розыска вскоре нашли машину в лесополосе у села Воронеж-1. Грузовик был частично разобран — с него сняли кран-манипулятор.
По подозрению в краже задержали 37-летнего жителя Краснофлотского района. Как выяснилось, он работал водителем в компании, которая парковала технику на той же базе.
Мужчина признался, что похитил грузовик ради демонтажа и последующей продажи крановой установки. После смены он уехал на автомобиле в посёлок Берёзовка, где привлёк к разборке двоих знакомых, заявив, что техника принадлежит ему.
Снятый манипулятор полицейские нашли в гараже ещё одного его знакомого. Оборудование изъяли и вернули владельцу.
Ранее задержанный уже привлекался к ответственности за вымогательство и угоны.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.