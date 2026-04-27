В Хабаровске создают карту неочевидных креативных пространств

Проект «Хабаровск Креативный» — это интерактивная карта пространств, где можно провести свое событие: от лекции и мастер-класса до маркета или нестандартного перформанса. В фокусе — не самые очевидные локации, которые реально арендовать (или получить бесплатно). «Карта появится на отдельном сайте. На ней отметят пространства разных типов: коворкинги и лектории, арт-пространства и галереи, сцены и концертные площадки, мастерские и студии, залы для событий, культурные центры, библиотеки, а также уличные и нестандартные локации. У каждой локации будет карточка с описанием, вместимостью, оборудованием, условиями аренды и контактами», — рассказывают организаторы проекта. Жителей Хабаровска приглашают предложить свои варианты подобных пространств — сделать это можно на сайте: city-experts.ru/creative_khabarovsk. Предложения принимаются до 5 мая. Запуск проекта запланирован на середину июня 2026 года. Отметим, что проект реализуется НП «Дальневосточный научный центр местного самоуправления» совместно с АНО "Городское экспертное сообщество с использованием финансовой поддержки комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края при софинансировании Фондом президентских грантов.