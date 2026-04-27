В Доме молодёжи Николаевска-на-Амуре «этногостевали» школьники и студенты

В Доме молодежи Николаевска-на-Амуре состоялось мультикультурное событие «Этногостевание», объединившее школьников и студентов района. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», оно было посвящено Году единства народов и предстоящему Дню коренных малочисленных народов.
В игровой форме школьники проверили знания о народах России, их обычаях, одежде и верованиях. Организаторы отметили, что такой формат запоминается легко и надолго.
Участники не только общались, но и пробовали национальные блюда. Специальным гостем стала семья Касумовых, которая более 12 лет назад переехала в Николаевск-на-Амуре из Азербайджана. Они угощали традиционными шах-пловом, долмой, пахлавой, восточными лепешками. В свою очередь организаторы накрыли стол с традиционными русскими блинами и квасом.
— Это не было концертом или скучной лекцией. Мероприятие получилось коммуникативной площадкой с живым общением. Главными на празднике стали дружба, взаимопонимание и знакомство с традициями разных народов, а неформальный формат пришелся по душе всем, кто побывал на празднике, — подчеркнула заместитель директора МБУ «Районный дом молодежи» Николаевска-на-Амуре Елена Касаткина.
Она также добавила, что следующее «Этногостевание» состоится уже 30 апреля в День коренных малочисленных народов. В этот раз оно объединит представителей коренных этносов Нижнего Приамурья: нанайцев, ульчей, нивхов и удэгейцев. Организаторы обещают не просто знакомство с культурой, а настоящее открытие — песни под бубен, разговоры и традициях и истории о том, как люди живут в гармонии с тайгой и Амуром.
До конца года планируется проведение еще двух подобных мероприятий.