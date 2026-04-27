В Камышине пройдет прощание с бойцом СВО Сергеем Запорожским с позывным «Камыш»

В городе Камышине Волгоградской области 28 апреля простятся с погибшим на передовой в зоне специальной военной операции земляком. На СВО у Сергея Запорожского был позывной «Камыш». Проводят его в последний путь со всеми воинскими почестями, сообщили близкие бойца в социальных сетях.