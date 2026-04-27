В Камышине пройдет прощание с бойцом СВО Сергеем Запорожским с позывным «Камыш»

В городе Камышине Волгоградской области 28 апреля простятся с погибшим на передовой в зоне специальной военной операции земляком. На СВО у Сергея Запорожского был позывной «Камыш». Проводят его в последний путь со всеми воинскими почестями, сообщили близкие бойца в социальных сетях.
— Сергей Анатольевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Его самоотверженность и преданность Отчизне навсегда останутся в нашей памяти, — говорится в некрологе.
Прощание с Сергеем Запорожским начнется 28 апреля в 9 утра у ритуального агентства Реквием, а также у дома бойца в 3-м микрорайоне. Позже пройдет отпевание воина в центральной Никольской церкви. Похоронят погибшего на СВО камышанина на Аллее Героев нового кладбища.
Редакция глубоко соболезнует родным и близким Сергея Анатольевича и всех погибших в ходе спецоперации.