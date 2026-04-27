Под Волгоградом открыли мемориальную доску в память об Анюре Фетхуллине

27 апреля в Ленинске Волгоградской области прошла церемония открытия мемориальной доски у школы № 3 в память о подвиге сотрудника регионального главка ФССП России Анюра Фетхуллина. Мужчина погиб, участвуя в военных действиях по освобождению Курской области.

В мероприятии приняли участие родственники бойца, местное руководство ФССП России, коллеги, местные чиновники, предстоятели силовых структур и школьники.

— Анюр Иршатович отдал службе в Ленинском районном отделении судебных приставов 22 года. 1 апреля 2025 года он принял решение приостановить контракт с Главным управлением и отправиться в зону специальной военной операции, чтобы защищать интересы России, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Волгоградской области.

Всего через месяц после этого, 2 мая 2025 года, волгоградец погиб. Смерть настигла мужчину на передовой у хутора Олешня Суджанского района Курской области.

Отметим, в ходе церемонии родным ветерана были переданы «Орден мужества», а также ведомственная медаль «За доблесть».

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области.