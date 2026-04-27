Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ 27 апр — РИА Новости Крым. Власти Крыма совместно с федеральными органами работают над тем, чтобы максимально ускорить прохождение досмотра на Крымском мосту. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

Источник: РИА "Новости"

«Руководство Крыма уделяет большое внимание вопросу прохождения пунктов пропуска, держит эти вопросы на контроле. В рамках федеральных совещаний максимально уделяется внимание более быстрому прохождению (контроля на мосту — ред.). Работу в этом направлении мы с коллегами проводим для того, чтобы и ускорить время прохождения пунктов пропуска, и в то же время сделать прохождение максимально комфортным», — сказал Ганзий.

Министр отметил, что порядка 75% туристов приезжают в Крым автомобильным транспортом, около 25% — поездами. Это цифры прошлого года и такая пропорция, скорее всего, сохранится и в этом году, полагает руководитель ведомства.

«При этом очень важно было подготовиться к приему наших гостей. Здесь большая работа проводилась как по самой инфраструктуре, так и по ремонту и строительству новых автодорог в Крыму, чтобы нашим гостям было максимально комфортно перемещаться по полуострову», — добавил Ганзий.

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше