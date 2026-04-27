Созданы наночастицы для дозированной доставки лекарств в организм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали наночастицы для обеспечения медленного и дозированного поступления лекарства в организм. Разработка снизит вероятность побочных реакций и сократит количество приемов препаратов при хронических заболеваниях, сообщили ТАСС в пресс-службе СПбГУ.
«Химики СПбГУ разработали наночастицы из гидроксиапатита — он входит в состав костей и зубов человека, поэтому имеет высокую биологическую совместимость. К наночастицам гидроксиапатита возможно присоединять другие молекулы, благодаря чему их можно использовать в системах для транспортировки лекарственных соединений в организме», — говорится в сообщении.
Уточняется, что разработка ученых может облегчить терапию пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими, хроническими респираторными заболеваниями и сахарным диабетом, которые вынуждены принимать препараты на постоянной основе несколько раз в день. Созданные наночастицы обеспечат более медленное и дозированное поступление лекарства в кровь, что снизит вероятность нежелательных реакций и сократит количество приемов препаратов, например, с трех раз в сутки до одного.
«За счет того, что наночастицы имеют очень маленький размер, станет возможным обеспечить постепенное высвобождение терапевтического вещества в микродозах и более мягкое наступление эффекта», — привели в пресс-службе слова лаборанта-исследователя кафедры общей и неорганической химии, магистранта СПбГУ Дмитрия Ткаченко.
Как отметили в университете, ученые проверили эффективность своей разработки. Они создали прототип системы доставки лекарств на основе наночастиц гидроксиапатита. Для матрицы-носителя ученые использовали альгинат натрия, а в качестве лекарственного соединения — экстракт огуречника. Исследователи провели эксперимент с помощью искусственного желудочно-кишечного тракта, в который помещали систему, и наблюдали за скоростью высвобождения лекарства. Результаты подтвердили, что наночастицы выделяют действующее вещество постепенно и в заданных дозах.
По словам руководителя научной группы «Синтез и исследование наночастиц и наноструктурированных материалов», доцента СПбГУ Ольги Осмоловской, систему доставки лекарств на основе разработки химиков можно настроить под любой препарат и схему дозирования. Сам синтез наночастиц из гидроксиапатита несложный, для него не нужны ни дорогостоящие зарубежное оборудование, ни исходные продукты. Это также говорит о том, что запустить производство наночастиц и масштабировать его на территории России будет нетрудно.