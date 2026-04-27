Созданы наночастицы для дозированной доставки лекарств в организм

По словам руководителя научной группы «Синтез и исследование наночастиц и наноструктурированных материалов», доцента СПбГУ Ольги Осмоловской, систему доставки лекарств на основе разработки химиков можно настроить под любой препарат и схему дозирования. Сам синтез наночастиц из гидроксиапатита несложный, для него не нужны ни дорогостоящие зарубежное оборудование, ни исходные продукты. Это также говорит о том, что запустить производство наночастиц и масштабировать его на территории России будет нетрудно.