До 21 мая будет ограничено движение транспорта по ул. Диктатуры Пролетариата

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 23 апреля введено ограничение движения транспорта по ул. Диктатуры Пролетариата.
На участке продолжаются работы по капитальному ремонту тепловых сетей.
Для обеспечения безопасности перекрыта одна полоса движения от ул. Дубровинского при повороте на ул. Диктатуры Пролетариата, а также перекрыты полосы движения от здания № 10 по ул. Диктатуры Пролетариата до пересечения с ул. Урицкого.
Кроме того, ограничена остановка и стоянка транспортных средств вдоль домов № 5 и № 6 по ул. Диктатуры Пролетариата.
Ограничение продлится до 23:00 21 мая, сообщает мэрия.