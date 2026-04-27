В Красноярске директор фирмы задолжал сотрудникам 3,3 млн рублей

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела против директора компании, занимающейся оптовой торговлей электротехническим оборудованием. Его обвиняют в невыплате зарплаты, сообщили в региональном ГСУ СК России.
По версии следствия, с июня по сентябрь 2025 года на счетах организации было достаточно средств, чтобы расплатиться с 21 сотрудником. Однако директор направлял деньги на расчёты с поставщиками, подрядчиками и другие нужды бизнеса, игнорируя долги по зарплате. Общая сумма задолженности превысила 3,3 миллиона рублей.
Благодаря действиям следователей долг перед работниками удалось погасить полностью ещё на стадии предварительного расследования.
Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев из личной заинтересованности». Уголовное дело с собранной доказательственной базой направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
