Создана система ИИ для «перевода» устных математических формул в текст

Модель ИИ была разработана специалистами Института AIRI, «Иннополиса», МТУСИ, НИУ ВШЭ и МГУ на базе созданного в России открытого набора данных, подготовленного с участием математиков-добровольцев. Он содержит в себе более 66 тыс. человеческих аудиозаписей и 571 тыс. синтетических, а также около 12 тыс. уникальных математических предложений и 10,7 тыс. отдельных уравнений на русском и английском языках.