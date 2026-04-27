Опубликовано видео с фестиваля INTERVALS в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершился фестиваль INTERVALS 2026. Более 20 городских пространств с 23 по 26 апреля стали площадками для мультимедийного искусства.
Тема фестиваля этого года — «Знак / Символ». Свои работы на городской медиавыставке представили художники из России, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Китая, Германии и других стран.
О самых интересных моментах фестиваля рассказывают корреспонденты «Молодёжной редакции».
