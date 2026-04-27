65% нижегородцев выступили против шестидневной рабочей недели

Ранее в СМИ обсуждалась инициатива перевода предприятий на шестидневку в связи с непростыми экономическими условиями. При этом речь шла о том, чтобы специалисты ежедневно трудились по 12 часов. Большинство нижегородцев с предложением не согласились — идею не поддержали даже при условии сохранения 8-часового рабочего дня.