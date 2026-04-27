65% нижегородцев выступили против шестидневной рабочей недели

И лишь 20% респондентов готовы работать еще один день в неделю.

Источник: Живем в Нижнем

65% жителей Нижнего Новгорода не готовы поддержать переход на шестидневную рабочую неделю. Опрос среди населения провел сервис SuperJob.

Ранее в СМИ обсуждалась инициатива перевода предприятий на шестидневку в связи с непростыми экономическими условиями. При этом речь шла о том, чтобы специалисты ежедневно трудились по 12 часов. Большинство нижегородцев с предложением не согласились — идею не поддержали даже при условии сохранения 8-часового рабочего дня.

Готовность трудиться с одним выходным в неделю выразили только 20% опрошенных. Положительные оценки инициативе чаще давали мужчины — 24%, тогда как среди женщин таких нашлось лишь 15%.

Что касается возраста респондентов, то молодые респонденты готовы работать на шестидневке чаще старших коллег — 26% против 16%.

Ранее мы писали, что 54% нижегородцев готовы мириться с нелюбимой работой ради высокого дохода.