65% нижегородцев выступили против шестидневной рабочей недели

65% жителей Нижнего Новгорода не готовы поддержать переход на шестидневную рабочую неделю. Опрос среди населения провел сервис SuperJob.
Ранее в СМИ обсуждалась инициатива перевода предприятий на шестидневку в связи с непростыми экономическими условиями. При этом речь шла о том, чтобы специалисты ежедневно трудились по 12 часов. Большинство нижегородцев с предложением не согласились — идею не поддержали даже при условии сохранения 8-часового рабочего дня.
Готовность трудиться с одним выходным в неделю выразили только 20% опрошенных. Положительные оценки инициативе чаще давали мужчины — 24%, тогда как среди женщин таких нашлось лишь 15%.
Что касается возраста респондентов, то молодые респонденты готовы работать на шестидневке чаще старших коллег — 26% против 16%.
