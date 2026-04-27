68-летний калининградец перевёл мошенникам 3,1 млн рублей на «безопасный счёт»

В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда обратился 68-летний местный житель, сообщивший, что стал жертвой классической многоходовки: ему позвонили в мессенджере, представились сотрудником портала госуслуг и попросили назвать код из смс — якобы для подтверждения учётной записи.
Следом позвонил лжесотрудник банка, сообщил о подозрительных операциях по счетам и необходимости спасать деньги. Затем в разговор вступил псевдоследователь, который подтвердил, что сбережения в опасности, и убедил пенсионера перевести всё на «безопасный счёт». Мужчина послушно перевёл на указанные реквизиты 3130000 рублей.
Следователь ОМВД возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Полиция в очередной раз напоминает: настоящие сотрудники банков, госуслуг и тем более следователи никогда не звонят в мессенджерах и не просят коды из смс. Если вам предлагают перевести деньги на «безопасный счёт» — кладите трубку. Это мошенники.