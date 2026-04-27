Как искусственный интеллект меняет бизнес в Перми

В мероприятии приняли участие представители власти, бизнеса и экспертного сообщества региона. Открыл встречу глава города Перми Эдуард Олегович Соснин, который подчеркнул важность цифровых технологий для развития экономики города и региона.
В рамках деловой программы эксперты представили современные ИИ-решения, способные снижать издержки, повышать производительность и автоматизировать рутинные задачи. О том, как собрать эффективную ИИ-команду для компании, рассказал Александр Махов («Салют для Бизнеса»). Алина Аверьянова (Центр развития регионов) поделилась опытом быстрого получения экономического эффекта от внедрения генеративного ИИ.
Дмитрий Калашников (СберСервис) продемонстрировал, как автоматизация повторяющихся задач помогает бизнесу высвобождать ресурсы для стратегических задач. Максим Булатов, партнёр компании ЛАД, представил мультиагентные системы и реальные кейсы внедрения ГигаЧат.
Управляющий Пермским отделением Сбербанка Игорь Чепеньков: «Искусственный интеллект сегодня — это не просто тренд, а реальный инструмент повышения эффективности бизнеса. Для Пермского края, как и для всей страны, важно не только внедрять новые технологии, но и готовить специалистов, способных работать с ними. Мы видим большой потенциал в развитии ИИ-решений и готовы поддерживать бизнес на этом пути», — отметил.
Особое внимание было уделено кадровому вопросу: эксперты отметили, что для успешной цифровой трансформации необходимы специалисты, глубоко понимающие ИИ и умеющие интегрировать его в бизнес-процессы. В связи с этим важно не только привлекать новых сотрудников, но и обучать текущие команды.