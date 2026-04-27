Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек погибли во время пожаров в Нижегородской области за неделю

За семь дней в регионе случилось 43 пожара.

Источник: Живем в Нижнем

За неделю с 20 по 26 апреля в Нижегородской области произошло 43 возгорания. Жертвами пожаров стали шесть человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

С места происшествия огнеборцам удалось эвакуировать 88 человек, 10 из которых — дети, и спасти 14 человек, включая двух детей.

Пострадали на пожарах на прошлой неделе трое взрослых и один несовершеннолетний.

Напомним, один из смертельных пожаров произошел в деревне Шапкино Богородского округа 24 апреля. Там сгорел частный жилой дом — при разборе конструкций в одной из комнат нашли тело мужчины.

Также мы писали про пожар в многоквартирном доме на улице Светлогорской в Нижнем Новгороде, который произошел 23 апреля. Пожарные смогли эвакуировать из горящего здания пять человек.