Север Волгоградской области замело снегом 27 апреля

На Волгоградскую область 27 апреля 2026 года обрушился обещанный синоптиками шторм. И если в Волгограде утро началось с сильного ветра и дождя, то на севере области случилась настоящая метель. Цветущие вишни и черешни замело снегом в Новоаннинском районе. Таких сюрпризов природы в конце апреля жители области не помнят.