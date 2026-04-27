Север Волгоградской области замело снегом 27 апреля

Буран в цветущих садах снимают на видео в Новоаннинском районе.

Источник: Комсомольская правда

На Волгоградскую область 27 апреля 2026 года обрушился обещанный синоптиками шторм. И если в Волгограде утро началось с сильного ветра и дождя, то на севере области случилась настоящая метель. Цветущие вишни и черешни замело снегом в Новоаннинском районе. Таких сюрпризов природы в конце апреля жители области не помнят.

Напомним, из-за непогоды Гидрометцентр объявил в Волгоградской области оранжевый уровень опасности. Ветер в ближайшие два дня будет дуть с силой, ломающей деревья и срывающей крыши, в ближайшую ночь еще прогнозируют заморозки.