Верховный суд поддержал участника СВО из Ростовской области в споре с УФНС

Верховный Суд России поддержал участника СВО из Ростовской области в споре с УФНС. Об этом говорится на сайте высшей судебной инстанции.
Как оказалось, в 2022 году мужчина продал недвижимость, полученную в качестве отступного на основании решения суда, но декларацию в срок не предоставил, так как отправился в зону специальной операции.
Суды трех инстанций отказали жителю Дона в удовлетворении требований, заявив, что участники СВО не освобождены от подачи налоговых документов.
В Верховном суде РФ все ранее принятые решения отменили. По итогам рассмотрения ситуации указали на постановление федерального правительства, предполагающее продление срока предоставления заявлений в налоговую службу от участников СВО.
