Турнир памяти ветеранов хабаровского футбола ждёт болельщиков 1−3 мая

Традиционный турнир памяти ветеранов хабаровского футбола пройдёт в начале мая на стадионе имени Ленина в Хабаровске. В этом году в соревновании участвуют три команды из столицы края, две из Комсомольска-на-Амуре и одна из Благовещенска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». К сожалению, в последний момент от своей заявки на турнир отказалась сборная Владивостока.
За многолетнюю историю этого вида спорта болельщики Хабаровска видели большое количество игроков высокого класса, многие из них выступали в высших лигах советского и российского футбола. Тех же, кто уже покинул этот мир, ежегодно вспоминают их друзья, выходя на футбольное поле. В турнире принимают участие футболисты, достигшие или уже давно перешагнувшие пятидесятилетний порог.
Соревнования проходят в дружеской обстановке, но со стартовым свистком судьи команды борются за победу. Организатором турнира является хабаровский клуб ветеранов футбола «Космос» при поддержке ФК «СКА-Хабаровск» и Дальневосточного футбольного союза.
— Сохранить память о тех, с кем когда-то выходили на поле, — вот главная задача всего ветеранского футбола, сказал генеральный директор ФКВ «Космос» Сергей Селиванов. — Идут годы, и те, кто еще вчера был совсем молод, становятся ветеранами. Сохраняя традиции, преемственность, мы вовлекаем людей в занятия спортом в любом возрасте. Ветеранский футбол начинается, как правило, в 38 и продолжается, пока организм готов воспринимать нагрузки. Спорт — прежде всего общение, а также возможность быть физически активными.
Турнир пройдёт с 1 по 3 мая 2026 года на запасном поле стадиона имени Ленина в Хабаровске.
1 мая 2026 года в 15:00 начнутся матчи «Космос» (Хбр) — «Металлург» (Кмс) и, параллельно, «Амур» (Кмс) — ОПОРА 27. В этот же день, но в 16:00 спарринги проведут «Амур» (Кмс) — «Металлург» (Кмс) и «Армата» — «Амур» (Блг). В 17:00 начнутся игры «Космос» (Хбр) — «Армата» и «Амур» (Блг) — ОПОРА 27.
2 мая в 10:00 стартуют матчи «Космос» (Хбр) — «Амур» (Кмс) и ОПОРА 27 — «Армата», в 11:00 — «Армата» — «Металлург» (Кмс) и «Амур» (Кмс) — «Амур» (Блг). В 12:00 стартовый свисток прозвучит для игр «Космос» (Хбр) — ОПОРА 27 и «Амур» (Блг) — «Металлург» (Кмс).
3 мая болельщики в 10:30 смогут увидеть игры «Армата» — «Амур» (Кмс) и «Металлург» (Кмс) — Опора 27. В 11:30 начнётся встреча «Космос» (Хбр) — «Амур» (Блг). В 12:30 — закрытие турнира.