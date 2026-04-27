Экс-депутат гордумы Воронежа отремонтирует общежитие ВГТУ за 215 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «ЖБИ-капстрой» было зарегистрировано в Воронеже в декабре 2018 года для деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар — Артем Чекмарев. Директор — Юрий Лопатин. 2025 год компания закончила с выручкой 2,4 млрд руб. и чистой прибылью 9,7 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,3 млрд и 100 тыс. руб. соответственно. На счету общества девять госконтрактов на 2,3 млрд руб. в сумме. Они были заключены за последние четыре года.