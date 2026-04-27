Автоэксперт Родионов раскрыл причину быстрого износа тормозов

За последние годы автовладельцы все чаще сталкиваются с проблемой быстрого износа тормозных колодок. Если раньше комплект колодок мог прослужить 40−50 тысяч километров, то теперь его нередко приходится менять уже к 30 тысячам. Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в разговоре с «Российской газетой» объяснил, почему колодки изнашиваются вдвое быстрее.
Одной из главных причин является не качество колодок, а режим эксплуатации: городская езда в пробках, частые разгоны и торможения, а также стиль вождения «старт-стоп» приводят к износу на повышенных температурах, появлению микротрещин и зон пригорания.
Ещё более сложные условия для тормозных колодок создают холмистая местность и затяжные спуски. В таких условиях водители часто используют торможение двигателем, что значительно увеличивает нагрузку на передние тормозные механизмы. В результате колодки и диски изнашиваются почти вдвое быстрее.
Некачественные или поддельные колодки, изготовленные из мягкого материала, обеспечивают «мягкое» торможение, но интенсивно изнашиваются и портят диск, требуя его проточки или замены.
Не стоит забывать и о техническом состоянии тормозных суппортов и направляющих:, они могут закисать, что приводит к потере подвижности суппорта. В результате колодка частично подклинивает и остаётся в контакте с диском даже при отпущенной педали тормоза. Трение и перегрев приводят к износу колодок и дисков, даже при спокойной езде.
Для увеличения срока службы тормозной системы регулярно проводите диагностику. При каждом ТО проверяйте фрикционные накладки, подвижность элементов и состояние манжет. Заменяйте тормозную жидкость и смазку направляющих не реже двух лет. Не допускайте полного износа тормозов.
В минимальный регламент обслуживания входит замена колодок и ревизия суппортов с разборкой, очисткой и смазкой направляющих, а также проверкой пыльников и свободного хода поршней. Плавный стиль езды снижает нагрузку на тормоза.
Подбирайте комплектующие по рекомендациям производителя и автосервисов, избегайте дешёвых предложений на маркетплейсах.