Национальный художественный музей начнет реконструкцию летом 2026

Реконструкция Национального художественного музея начнется летом 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном художественном музее начнется реконструкция летом 2026 года, пишет агентство «Минск-Новости».

По словам председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктора Гутько, главный корпус Национального художественного музея будет закрыт на реконструкцию в рамках проекта по созданию единого музейного квартала в белорусской столице.

Застройку комплекса сформируют из зданий, которые относятся к памятникам архитектуры и внесены в Государственный список историко-культурных ценностей.

К концу лета планируется приступить к реконструкции главного корпуса музея на улице Ленина. Таже в комплекс зданий входит административный корпус музея на улице Кирова, административно-экспозиционный корпус на улице Карла Маркса и другие.

После масштабной трансформации площадь Национального художественного музея значительно увеличится.

Сейчас основные работы проводятся в здании дирекции на улице Ленина, 22. В будущем там планируют разместить экспозиционные залы, где также будут проводиться экскурсии.

Еще ранее директор Художественного музея предупредила про закрытие летом 2026 главного корпуса.

