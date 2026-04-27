Национальный художественный музей начнет реконструкцию летом 2026

В Национальном художественном музее начнется реконструкция летом 2026 года, пишет агентство «Минск-Новости».
По словам председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктора Гутько, главный корпус Национального художественного музея будет закрыт на реконструкцию в рамках проекта по созданию единого музейного квартала в белорусской столице.
Застройку комплекса сформируют из зданий, которые относятся к памятникам архитектуры и внесены в Государственный список историко-культурных ценностей.
К концу лета планируется приступить к реконструкции главного корпуса музея на улице Ленина. Таже в комплекс зданий входит административный корпус музея на улице Кирова, административно-экспозиционный корпус на улице Карла Маркса и другие.
После масштабной трансформации площадь Национального художественного музея значительно увеличится.
Сейчас основные работы проводятся в здании дирекции на улице Ленина, 22. В будущем там планируют разместить экспозиционные залы, где также будут проводиться экскурсии.
Еще ранее директор Художественного музея предупредила про закрытие летом 2026 главного корпуса.
